Colisão entre moto e bicicleta deixa jovem ferido na BR-364, em Rio Branco

O ciclista João Victor Aquino, de 22 anos, ficou ferido na noite desta sexta-feira (26) após ser atingido por uma motocicleta na BR-364, em frente à Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

De acordo com informações, o motociclista Samuel da Costa, de 19 anos, trafegava em uma Honda CB300 Twister de cor azul, no sentido bairro Tucumã, quando avançou o semáforo aberto e foi surpreendido pelo ciclista que atravessava a via. Com o impacto, os dois jovens foram arremessados ao chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado. João Victor recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Ele sofreu um corte na cabeça e escoriações pelo corpo, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Samuel da Costa sofreu um corte no braço esquerdo e escoriações leves. Ele recusou atendimento médico e permaneceu no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu à cena, isolou a área e realizou a perícia para apurar as circunstâncias da colisão.