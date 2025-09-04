Colisão entre motos deixa adolescente desorientado e motociclista com fratura exposta no Segundo Distrito de Rio Branco

O motociclista Regino Ferreira Gomes, de 37 anos, e um adolescente de 17 anos, que também conduzia uma motocicleta, ficaram feridos após a colisão entre duas motos na noite desta quinta-feira (4), nas proximidades da Igreja Cristã do Brasil, na rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Regino e o adolescente trafegavam no sentido centro-bairro em duas motocicletas — uma Titan prata e uma YBR preta — quando, de forma inesperada, os veículos se chocaram.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao asfalto. O adolescente sofreu um inchaço no rosto, enquanto Regino teve fratura exposta na perna esquerda.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada e realizou os atendimentos iniciais. No entanto, devido ao estado das vítimas — que apresentavam desorientação e rebaixamento do nível de consciência — foi necessária a presença de uma ambulância de suporte avançado. Após estabilização, os dois foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada em estado estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos periciais e, após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram liberadas.

Ainda segundo a polícia, o adolescente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) será registrado.