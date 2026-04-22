Durante abordagem, agentes identificaram passageiro com mandado de prisão por homicídio expedido pelo Espírito Santo e válido até 2051

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou o policiamento na BR-317, no município de Boca do Acre (AM), durante o feriado prolongado. As ações integradas, que visam o combate à criminalidade transfronteiriça e a identificação de veículos ilícitos na região amazônica, resultaram em seis prisões em flagrante e na retirada de circulação de armas e um foragido da justiça.

Recuperação de veículos roubados no Acre

No combate ao crime de receptação, os agentes conseguiram recuperar três motocicletas que trafegavam sem placas de identificação pela rodovia. Após uma análise técnica minuciosa dos sinais identificadores, a equipe confirmou que os veículos possuíam registros de roubo e furto ocorridos na cidade de Rio Branco (AC), entre os anos de 2018 e 2020.

Armas, munições e foragido capturado

A fiscalização também mirou o porte ilegal de armas. Em uma caminhonete, os policiais localizaram uma pistola calibre 9mm, municiada com 16 cartuchos, escondida no porta-luvas. O condutor não possuía autorização para o porte. Em outra abordagem a uma caminhonete de luxo, 10 munições de calibre .28 intactas foram encontradas no console central, gerando mais uma detenção.

Um dos destaques da operação foi a captura de um foragido do Espírito Santo. Durante a abordagem a uma motocicleta, os sistemas criminais apontaram que o passageiro possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio (Art. 121), expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ES), com validade estipulada até o ano de 2051.

Encaminhamento

Todos os detidos, juntamente com as motos recuperadas, armamento, munições e valores em espécie, foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Boca do Acre para os procedimentos legais. A PRF reforça que o policiamento rigoroso em trechos de divisa estadual é uma ferramenta fundamental para coibir o fluxo de materiais ilícitos e garantir a segurança nas rotas federais.