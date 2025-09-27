com-dois-gols-contra,-manchester-city-goleia-burnley-na-premier-league

O Manchester City goleou o Burnley por 5 x 1 neste sábado (27/9), pela sexta rodada da Premier League. Em jogo disputado no Etihad Stadium, os Citizens marcaram com dois gols contra de Maxime Estève, dois de Erling Haaland e um de Matheus Nunes. Os visitantes fizeram o de honra com Jaidon Anthony.

Com o resultado, o City subiu para a quarta colocação com 10 pontos marcados. Já o Burnley, é 17º, primeira posição fora da zona de rebaixamento, com a pontuação de apenas quatro.

O jogo

O primeiro gol da goleada foi marcado aos 12 minutos. Doku fez bela jogada individual, finalizou, o goleiro Dúbravka defendeu e, no rebote, Maxime Estève empurrou contra a sua própria meta. Ainda no primeiro tempo, o Burnley empatou em chute dentro da área de Jaidon Anthony.

No segundo tempo, a concretização da goleada do City. Aos 15, Gvardiol cruzou para dentro da área, Haaland cabeceou e Matheus Nunes, de primeira, estufou as redes. Cinco minutos depois, o português recebeu no lado direito, cruzou para o meio e Maxime Estève marcou o seu segundo gol contra no confronto.

Aos 45, Doku fez boa jogada individual pelo lado esquerdo, passou para o meio da área e Haaland fez o quarto. Já nos acréscimos, dois jogadores da defesa do Burnley se atrapalharam e a bola sobrou o norueguês marcar o seu segundo gol no jogo.

Próximos confrontos

O Manchester City volta aos gramados na próxima quarta-feira (1º/10), às 16h, para enfrentar o Mônaco pela Champions League. Já o Burnley, joga só no domingo (5/10), às 10h, contra o Aston Villa, pela sétima rodada da Premier League.