Com participação da Amazon, Google e Samsung, Rio Branco prepara festival internacional de IA

A Prefeitura de Rio Branco anunciou o lançamento da segunda edição do Festival Internacional Tech Jovem, A Nova Economia da Inteligência Artificial, que será realizado nos dias 16 e 17 de outubro. O evento vai reunir 20 expositores, 10 painéis temáticos, 30 palestrantes, além de workshops, com a participação de gigantes da tecnologia, como Amazon, Google e Samsung.
O prefeito Tião Bocalom afirmou que a feira é uma vitrine para mostrar os avanços da capital na área da tecnologia da informação.
“Eu estou feliz que as nossas escolas estão recebendo alunos que estavam em escolas particulares e estão vindo para as nossas escolas municipais. Isso mostra o nosso compromisso com a tecnologia, de implantar o máximo possível nas nossas unidades. A nossa Tec Jovem é exatamente a vitrine que a gente precisa para mostrar como Rio Branco avançou dentro da área da tecnologia da informação”, declarou.
Ele ressaltou que o evento terá a participação de estudantes, jovens talentos e palestrantes internacionais.
“Todos estão convidados. Vamos ter nossas crianças e jovens mostrando o que sabem fazer com a tecnologia da informação, e palestras de gente do mundo inteiro, como da Alemanha e da Europa. Teremos também dois acreanos que venceram na vida dentro dessa área, que são hoje exemplos para o mundo e virão compartilhar suas experiências conosco”, disse.
Bocalom reforçou que a Prefeitura tem buscado garantir que a população sinta orgulho da cidade e que a tecnologia é parte central desse processo.
“A nossa felicidade é grande porque sei que Rio Branco está dando um show em obras e em tecnologia. Como capital, queremos que o povo tenha orgulho do município e da sua capital. Vamos continuar inovando e trabalhando para que o dinheiro renda, porque quem ganha com isso é a população”, afirmou.
O prefeito também comentou sobre os desafios relacionados ao uso da inteligência artificial e destacou que o tema será abordado no festival.
“A tecnologia traz, dentro da inteligência artificial, várias possibilidades. Tenho certeza que além de produzir qualquer coisa que você queira, a IA também vai poder selecionar. Tudo isso vai ser tratado dentro desse nosso festival, inclusive com palestras e workshops que abordem o uso saudável e responsável da tecnologia”, acrescentou.
O vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, destacou os investimentos já realizados pela Prefeitura na rede municipal de ensino.
“Esse ano mesmo a gente implantou a robótica na rede municipal, com alunos aprendendo a montar robôs, além do uso do Google for Education com Chromebooks. Isso prepara nossas crianças e jovens para o futuro, dentro de um mundo globalizado e tecnológico”, explicou.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, coronel Bino, reforçou o caráter aberto do evento e o incentivo ao protagonismo dos jovens.
“Teremos instituições, empresas locais e de fora, palestrantes nacionais e internacionais já confirmados. É um ambiente ideal para incentivar o poder transformador da tecnologia e mostrar que, com pouco investimento, é possível criar startups e desenvolver ideias inovadoras. O evento é gratuito e aberto ao público, em um espaço mais amplo e confortável para receber todos”, afirmou.