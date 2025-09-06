06/09/2025
Com presença do prefeito e 1ª dama, secretário de Bocalom se casa em cerimônia intimista; FOTOS

A publicação do prefeito foi realizada neste sábado, nas redes sociais, parabenizando o novo casal

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, se casou com Clara Dias em uma cerimônia marcada por amor, fé e celebração. O casamento foi celebrado nesta sexta-feira e contou com mensagens de felicitações de autoridades locais.

O momento foi compartilhado nas redes sociais do prefeito/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou em publicação nas redes sociais a importância da união e desejou felicidade ao casal. “Que esse casamento seja o início de uma caminhada repleta de cumplicidade, conquistas e felicidade. Assim como eu sou realizado ao lado do meu amor, desejo a eles a mesma plenitude e alegria nesta nova etapa da vida”, escreveu.

A cerimônia reuniu familiares e amigos próximos, que acompanharam o início da nova fase na vida de João Marcos Luz e Clara Dias, marcada pelo compromisso e esperança em um futuro abençoado.

Veja mais fotos do momento:

Últimas Notícias

