Com quase R$ 49 milhões em investimento, Governo inaugura estrada da Variante neste sábado

A cidade de Xapuri inaugura neste sábado (6), às 10h da manhã, a Estrada da Variante. A obra, aguardada há mais de três décadas, será entregue pelo Governo do Acre, por meio do em parceria com a bancada federal e o Deracre.

Com 17,57 quilômetros de extensão, a rodovia liga o entroncamento da Estrada das Laranjeiras à BR-317. O investimento total foi de R$ 48,9 milhões.

A nova via deve facilitar o escoamento da produção, reduzir o isolamento rural e melhorar o transporte de cargas e passageiros. Mais de 18 mil moradores serão beneficiados, sendo que 43,5% da população vive na zona rural.

O governador Gladson Camelí classificou a obra como um marco para a região.

“Essa é uma das obras mais emblemáticas do nosso governo, e só foi possível graças à união entre a bancada federal, o governo do Estado, o Deracre e, principalmente, a população. É esse elo de muitas mãos que eu defendo desde o início da minha gestão: governar colocando as pessoas em primeiro lugar”, destacou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o impacto da estrada.

“Estamos aproveitando este verão para cumprir a determinação do nosso governador e acelerar a execução das principais obras que estão transformando o Acre. São iniciativas que criam novas conexões, fortalecem a infraestrutura e impactam diretamente a vida das pessoas. O sentimento é de dever cumprido com a entrega de mais uma grande obra à nossa população, uma conquista que representa mais qualidade de vida, mobilidade e desenvolvimento para todos”, ressaltou.