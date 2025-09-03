Com show de Forró Boys, Porto Walter realiza 10ª edição do Festival do Milho entre os dias 18 e 20 de setembro

Entre os dias 18 e 20 de setembro de 2025, o município de Porto Walter será palco da 10ª edição do Festival do Milho, evento que promete movimentar a cidade com uma programação repleta de cultura, lazer e entretenimento.

Realizado pela Prefeitura, com apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do SEBRAE, o evento é um dos principais marcos do calendário local.

As atividades começam na quinta-feira (18), a partir das 18h, com uma corrida de pedestres e a entrega oficial dos kits para os feirantes. Logo após, o público poderá visitar a feira gastronômica montada na Rua Beira Rio e acompanhar apresentações religiosas. A noite se encerra com o Show Gospel Nacional do cantor Fabiano Barcelos, na Concha Acústica.

Na sexta-feira (19), os serviços de saúde ganham destaque logo cedo, com atendimentos gratuitos no Centro Diagnóstico a partir das 7h. Durante a noite, o evento continua com a feira de comidas típicas, apresentações artísticas e a aguardada escolha do Rei e da Rainha do Milho. O ponto alto da programação será o show da banda Forró Boys, atração nacional confirmada para animar o público.

O grupo é um dos nomes populares do forró eletrônico no Brasil, conhecido por suas músicas animadas e românticas que embalam festas por todo o país. Com uma trajetória de sucesso, o trio conquistou uma legião de fãs com hits como Acabou, Baladeiro, No Som do Paredão e Covardia.

Ainda, de acordo com a prefeitura do município, o encerramento do festival no sábado (20) traz uma programação variada. Pela manhã, haverá inauguração de vias urbanas, e ao meio-dia, a tradicional Festa Country acontecerá no sítio do prefeito César Andrade, com almoço aberto à comunidade. A tarde será dedicada a atividades esportivas, apresentações culturais e à eleição do Rei e da Rainha Country.

A grande celebração final acontece à noite na Concha Acústica, com apresentações de artistas locais, do cantor Ricardo Pinheiro e banda, além do show nacional de Allanzinho – Simplesmente Romântico.

A festa se estende até a madrugada, com o pós-show de Ricardo Pinheiro, encerrando em grande estilo os três dias de celebração à cultura do milho.