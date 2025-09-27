com-um-a-menos,-chelsea-sofre-virada-para-brighton-na-premier-league

Pela 6ª rodada da Premier League, o Chelsea recebeu o Brighton na manhã deste sábado (27/9). Com um a menos durante todo o segundo tempo, os Blues foram derrotados por 3 x 1 em pleno Stamford Bridge. Enzo Fernández marcou para os donos da casa, enquanto Danny Welbeck (duas vezes) e De Cuyper deram a vitória aos visitantes.

Com o resultado, o Chelsea caiu para a 8ª colocação do Campeonato Inglês, com oito pontos conquistados. O Brighton alcançou a mesma pontuação dos Blues, mas está na 10ª posição. Ambas as equipes podem perder posições para o Everton, que enfrenta o West Ham na segunda-feira (29/9), às 16h (horário de Brasília).

O jogo

Atuando em seus domínios, o Chelsea começou melhor, e instantes depois a pressão deu certo. Aos 24 minutos, Rice James cruzou na área, Enzo Fernández apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou para o gol. Após um primeiro tempo superior ao adversário, os Blues viram Chalobah ser expulso aos oito minutos da etapa final.

O Brighton aproveitou a superioridade numérica e partiu para cima do Chelsea. Aos 32 minutos, após boa jogada de Yankuba Minteh pela esquerda, Danny Welbeck aproveitou o cruzamento na área e testou firme para o gol, deixando tudo igual. E os visitantes não pararam por aí. Depois de pressionar os donos da casa, a virada veio nos acréscimos.

Aos 47 minutos, foi a vez de Maxim De Cuyper aproveitar mais uma bola alçada na área e cabecear para o gol. E ainda teve tempo para o terceiro tento. Aos 55′, Brajan Gruda deu belo passe para Welbeck, o atacante saiu cara a cara com Sánchez e bateu forte, sem chances para o goleiros dos Blues.

Próximos jogos

Agora, o Chelsea vira suas atenções para a Champions League. Na terça-feira (30/9), o clube inglês recebe o Benfica no Samford Bridge, às 16h (horário de Brasília). Já o Brighton volta a entrar em campo somente no próximo domingo (5/10). Pela 7ª rodada da Premier League, a equipe visita o Wolverhampton, às 10h (horário de Brasília).