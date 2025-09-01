Com vídeo de Gladson, Governo inicia campanha do Setembro Verde para incentivar doação de órgãos

O Governo do Acre iniciou nesta segunda-feira (1) a campanha Setembro Verde, dedicada à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A ação busca estimular a população a manifestar a vontade de ser doador e a dialogar com familiares sobre a decisão.

Em vídeo publicado nas redes sociais oficiais, o governador Gladson Camelí (Progressistas) destacou a relevância do tema. “Um simples ‘sim’ pode salvar até oito vidas. O Acre é referência em transplantes na Amazônia. Fale com sua família e diga que você é doador. Doar é um ato de amor que transforma histórias”, afirmou.

Reconhecido nacionalmente como o mês da esperança e da solidariedade, o Setembro Verde reforça que um único doador pode salvar até oito vidas, evidenciando a importância do gesto.