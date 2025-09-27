Comício de ator famoso da Índia termina com 38 mortos e 50 feridos

Ao menos 38 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, neste sábado (27/9).

De acordo com o jornal The Hindu, várias pessoas desmaiaram na multidão durante o evento e foram levadas às pressas ao Hospital Médico Universitário Karur e a hospitais particulares da região.

Segundo informações do ministro da Saúde e da Defesa de Tamil Nadu, MK Stalin, entre os mortos estão oito crianças e 16 mulheres.

O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, lamentou a tragédia. Em comunicado, afirmou estar consternado com o episódio.

Deeply saddened by the tragic stampede that occurred in Karur, Tamil Nadu. Heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. Wishing a speedy and complete recovery to all those injured. Kerala stands with the people of Tamil Nadu in this hour of grief. — Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) September 27, 2025

O governo de Tamil Nadu anunciou a criação de uma comissão chefiada pela juíza aposentada Aruna Jagadeesan para investigar as circunstâncias que levaram à debandada, informou o ministro-chefe MK Stalin.

Vijay vai concorrer às eleições estaduais em 2026, em Tamil Nadu.

Quem é

Vijay é uma das maiores estrelas do cinema indiano. Conhecido pelos fãs como Thalapathy, exerce enorme influência cultural no sul da Índia.

Entre seus filmes mais populares estão Leo (2023), Master (2021), Mersal (2017), Thuppakki (2012) e Ghilli (2004).