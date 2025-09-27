27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Comício de ator famoso da Índia termina com 38 mortos e 50 feridos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
comicio-de-ator-famoso-da-india-termina-com-38-mortos-e-50-feridos

Ao menos 38 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, neste sábado (27/9).

De acordo com o jornal The Hindu, várias pessoas desmaiaram na multidão durante o evento e foram levadas às pressas ao Hospital Médico Universitário Karur e a hospitais particulares da região.

Segundo informações do ministro da Saúde e da Defesa de Tamil Nadu, MK Stalin, entre os mortos estão oito crianças e 16 mulheres.

Leia também

O ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, lamentou a tragédia. Em comunicado, afirmou estar consternado com o episódio.

Deeply saddened by the tragic stampede that occurred in Karur, Tamil Nadu. Heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. Wishing a speedy and complete recovery to all those injured. Kerala stands with the people of Tamil Nadu in this hour of grief.

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) September 27, 2025

O governo de Tamil Nadu anunciou a criação de uma comissão chefiada pela juíza aposentada Aruna Jagadeesan para investigar as circunstâncias que levaram à debandada, informou o ministro-chefe MK Stalin.

Vijay vai concorrer às eleições estaduais em 2026, em Tamil Nadu.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Reprodução/Instagram2 de 3

Reprodução/Instagram3 de 3

Reprodução/Instagram

Quem é

Vijay é uma das maiores estrelas do cinema indiano. Conhecido pelos fãs como Thalapathy, exerce enorme influência cultural no sul da Índia.

Entre seus filmes mais populares estão Leo (2023), Master (2021), Mersal (2017), Thuppakki (2012) e Ghilli (2004).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost