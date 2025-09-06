Como Deborah Secco transformou a maternidade em inspiração para negócio milionário

Deborah Secco já era sócia de algumas empresas antes de se tornar mãe. Mas foi só após o nascimento de sua filha, Maria Flor, em dezembro de 2015, que a atriz se viu com a vida completamente mudada, inclusive na área profissional.

Em uma entrevista para o portal NetZero, a artista revelou que a maternidade trouxe um novo olhar para os negócios. “O nascimento da minha filha me fez ver a quantidade de roupas, brinquedos, acessórios que ela ganhou e que eu jamais conseguiria usar”, revelou.

Foi aí que ela decidiu se tornar sócia da franquia de brechós brasiliense Peça Rara. “Achei que seria o momento ideal para passar para frente os itens que não estavam em uso e promover a economia circular”.

Para além da sustentabilidade, a Deborah conta que o investimento foi muito lucrativo e rapidamente se tornou a maior das oito empresas que ela tem. “Todo mundo tem uma peça esquecida no fundo do guarda-roupas, um item de decoração que não utiliza mais, um sapato que foi comprado por impulso”.

E ela ressalta a importância dessa reutilização de peças através do brechó: “Isso é a ressignificação de itens usados por outras pessoas. É uma nova forma de vida, é o consumo consciente, que atinge a todos”, completou.

Deborah Secco é a próxima convidada do Metrópoles Talks e vai falar sobre esse e outros assuntos no bate-papo com o tema “Confissões de uma ex-adolescente”. O encontro acontece no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

