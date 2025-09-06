Como o inglês pode turbinar sua carreira em vendas e marketing?

Sem dúvidas, a língua inglesa é a língua franca do mundo contemporâneo e digital, dominá-la, ou mesmo utilizá-la de forma pontual, reflete diretamente em incontáveis novas oportunidades e possibilidades, principalmente quando se almeja protagonismo no universo corporativo e nas mídias sociais.

E-books, webinars, cursos on-line são alguns dos exemplos práticos em que a predominância do inglês é notória. De acordo com o Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet, o inglês é o idioma da internet, atualmente ele está presente em cerca de 20% do conteúdo da web.

Com isso, o idioma tem o maior número de usuários on-line. Ou seja, quem detém do conhecimento da língua inglesa tem acesso a uma ampla quantidade de informação e recursos.

O inglês é definitivamente um plus que vai muito além do âmbito curricular, seja na venda de produtos e/ou no fornecimento de serviços, esse idioma promove um boom onde quer que você o aplique em sua realidade.

Consequentemente, as barreiras geográficas já não são mais entraves para a obtenção de resultados financeiros consideráveis.

Vale ressaltar que os anglicismos (palavras e expressões de origem inglesa utilizadas de maneira periódica) estão cada vez mais recorrentes na vida dos brasileiros.

Jargões como feedback (retorno/comentário), networking (rede de contatos), deadline (prazo final), follow-up (acompanhamento), call (ligação), mindset (mentalidade), entre outros, já fazem parte da rotina diária de muitas pessoas, em especial daqueles que estão inseridos no mundo business (mais um anglicismo).

Essa crescente tendência no uso da língua inglesa na rotina dos brasileiros é algo impactante, pois demonstra nitidamente que “não adianta lutar contra à maré”, o melhor a fazer é se juntar a esse movimento para não ficar para trás.

Outro aspecto importante a destacar-se, hoje em dia, é a necessidade de ter um marketing digital de qualidade e de grande impacto e, sem dúvidas, dominar o inglês é realmente um game-changer (divisor de águas).

Nunca se falou tanto sobre o protagonismo da língua inglesa como agora! E isso é formidável, afinal, precisamos universalizar nossas interações para atingir perspectivas ainda maiores.

Expressões como brand awareness, conversion rate, lead generation e user-generated content (UGC) vão muito além da tradução literal, pois representam um vocabulário específico e técnico diário de quem atua com estratégias no marketing on-line.

Em outras palavras, o conhecimento da língua inglesa é primordial, e se você quer turbinar os seus lucros, você deve, agora mesmo, de uma vez por todas, valorizar o inglês devidamente, afinal “time is money!” (tempo é dinheiro!).