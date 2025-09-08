08/09/2025
Concurso do Corpo de Bombeiros do Acre tem resultado final corrigido; confira a nova lista

Demais etapas do concurso serão publicadas posteriormente no Diário Oficial do Estado

O governo do Acre publicou nesta segunda-feira (8) a retificação do resultado final do concurso público para aluno soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC). A medida atende a decisão judicial que determinou ajustes na lista de aprovados.

Mias uma etapa do concurso para o corpo de bombeiros foi executada/Foto: Reprodução

A nova classificação foi divulgada pela Secretaria de Administração (SEAD) em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Entre as mudanças, Daniel Francisco Costa aparece na primeira colocação, seguido por outros candidatos que tiveram a ordem de classificação alterada após a revisão.

O concurso público foi realizado para o preenchimento de vagas de aluno soldado combatente e faz parte da política de reforço do efetivo da corporação.

Com a publicação da lista atualizada, o governo do Estado reforça que os candidatos devem acompanhar os próximos passos do certame pelos canais oficiais, onde serão divulgadas novas convocações e etapas complementares.

Confira a lista completa:

Corpo de bombeiros

