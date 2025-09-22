Concurso do Detran: Governo convoca candidatos para nova etapa; veja lista

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgaram, no Diário Oficial desta segunda-feira (22), a convocação dos candidatos aprovados para a matrícula no Curso de Formação dos cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito, referentes ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – SEAD/Detran.

O Curso de Formação terá caráter eliminatório e será realizado em Rio Branco, com início no dia 7 de outubro de 2025, às 07h, no auditório do Detran/AC. A formação terá carga horária de 200 horas/aula para Agente de Autoridade de Trânsito e 80 horas/aula para Examinador de Trânsito, com aulas de segunda a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde, podendo se estender a finais de semana e feriados.

O prazo de matrícula será de 22 a 30 de setembro de 2025, no local correspondente de cada cidade: Brasileia: 6ª Ciretran de Brasileia – Rua Núbia G. de Farias, nº 133, Bairro Francisco José Moreira; Cruzeiro do Sul: 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul – Avenida Copacabana, 658, Bairro Floresta, sala 11; Rio Branco: Sala Estúdio da Assessoria de Comunicação do Departamento Estadual de Trânsito – Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera.

De acordo com o edital, a matrícula poderá ser feita pelo próprio candidato ou por meio de procuração simples, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada dos documentos exigidos. O candidato deverá apresentar envelope pardo com cópia dos seguintes itens: foto 3×4 recente, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certidão de regularidade militar (para homens), CNH categoria mínima AB (para Agente de Trânsito) e ficha de matrícula disponível nos sites oficiais da SEAD e do Instituto AOCP.

