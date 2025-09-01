Concurso do Iapen: Governo divulga resultado final no Diário Oficial; veja lista completa

O Governo do Estado publicou o resultado final do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (IAPEN/AC) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (1).

As vagas são para o cargo de agente de polícia.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

CONCURSO-IAPEN