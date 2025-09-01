Concurso PRF: Legislação de Trânsito é o maior desafio dos candidatos

Enquanto o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda aguarda autorização oficial, candidatos de todo o país já intensificam os estudos para uma das seleções mais concorridas do Brasil.

A PRF solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em 8 de agosto, a abertura de 236 vagas para Policial Rodoviário Federal. A previsão é que as provas da primeira etapa ocorram entre novembro de 2025 e março de 2026, com nomeação e posse em junho de 2026.

Entre todas as disciplinas do certame, uma matéria desponta como a verdadeira “pedra no sapato”: a Legislação de Trânsito, baseada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O peso da disciplina

A matéria é considerada um dos maiores desafios da prova porque:

possui extenso conteúdo e grande número de detalhes ;

sofre constantes atualizações , exigindo estudo contínuo;

e tem peso elevado na composição da nota final.

Especialista dá dicas

Para esclarecer o tema, o Direção Concursos entrevistou Julio Ponte, Policial do Senado Federal, aprovado em 1º lugar nas provas objetivas da PRF em 2008 e professor de Legislação de Trânsito.

Segundo ele, a estratégia passa por três pilares:

Dominar o básico: entender a estrutura e os artigos principais do CTB antes de aprofundar. Resolver muitas questões: identificar padrões de cobrança e fixar o conteúdo. Estar atualizado: acompanhar todas as mudanças legislativas, que são frequentes.

“A Legislação de Trânsito é, sem dúvida, a disciplina que mais reprova. Mas, para quem se dedica e organiza a preparação, pode ser justamente o diferencial para conquistar a vaga”, explica Julio.

📌 Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet