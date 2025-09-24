Confraria reabre em Rio Branco para evento especial com festival de chopp e samba

A casa de shows Confraria, que suspendeu suas atividades em março deste ano, reabre em Rio Branco com uma nova configuração de atendimento, voltada para eventos musicais e festas particulares, como casamentos, aniversários e confraternizações. O espaço passa por remodelação para oferecer mais conforto e segurança aos clientes, além de apresentar novidades no cardápio.

Os sócios Gil Santos e Ednaldo Vieira marcam a reabertura com o 6º Festival de Chopp Altaneira, com apresentação de Bruno Damasceno, acompanhado por Lucas Macedo (violão), Henrique Timbalada (pandeiro), Anderson Carioca (tantã) e Ferrari Júnior (surdo).

“Para nós, é um privilégio participarmos da abertura dessa grande casa de shows, que sempre abriu suas portas para os músicos locais. Temos certeza de que faremos uma festa linda nesse retorno”, afirmou Damasceno.

As pulseiras para o evento estão à venda na página da Confraria no Instagram e pelo WhatsApp. Segundo Ednaldo Vieira, além do festival, outros eventos serão realizados posteriormente, mantendo o padrão de atendimento oferecido aos clientes.