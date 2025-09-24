24/09/2025
Universo POP
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP
Avião cai em fazenda usada nas gravações da novela Pantanal e mata quatro pessoas
Cineasta morto no Pantanal dirigiu série indicada ao Emmy sobre a tragédia da Chapecoense
Virginia vende produtos na quadra da Grande Rio e provoca revolta nas redes
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois

Confraria reabre em Rio Branco para evento especial com festival de chopp e samba

As pulseiras para o evento estão à venda na página da Confraria no Instagram e pelo WhatsApp

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A casa de shows Confraria, que suspendeu suas atividades em março deste ano, reabre em Rio Branco com uma nova configuração de atendimento, voltada para eventos musicais e festas particulares, como casamentos, aniversários e confraternizações. O espaço passa por remodelação para oferecer mais conforto e segurança aos clientes, além de apresentar novidades no cardápio.

Confraria irá reabrir para evento especial/Foto: Vitor Paiva/ContilNet

Os sócios Gil Santos e Ednaldo Vieira marcam a reabertura com o 6º Festival de Chopp Altaneira, com apresentação de Bruno Damasceno, acompanhado por Lucas Macedo (violão), Henrique Timbalada (pandeiro), Anderson Carioca (tantã) e Ferrari Júnior (surdo).

“Para nós, é um privilégio participarmos da abertura dessa grande casa de shows, que sempre abriu suas portas para os músicos locais. Temos certeza de que faremos uma festa linda nesse retorno”, afirmou Damasceno.

As pulseiras para o evento estão à venda na página da Confraria no Instagram e pelo WhatsApp. Segundo Ednaldo Vieira, além do festival, outros eventos serão realizados posteriormente, mantendo o padrão de atendimento oferecido aos clientes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost