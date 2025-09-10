Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo

“O objetivo sempre foi brincar com a música pop de forma bem humorada. As proibidonas surgem da ideia de exagerar, de falar besteira sem sentido, mas transformar isso em música chiclete, com refrão grudento. As músicas são feitas com instrumentais e voz criados por IA, mas as letras eu escrevo”, disse Tocanna, ou melhor, Gustavo ao portal LeoDias.

Antes de “São Paulo” (que já até conta com versão ao vivo e em árabe), a diva pop tucana já tinha fãs e um estouro nichado nas redes sociais, do sertanejo ao pop e até música eletrônica alternativa, como em “Ozempic”. Nas plataformas de áudio, já conta com milhões de visualizações e streams. A carreira da Tocanna começou em 2024, como uma brincadeira.

“A ideia surgiu em 2024, numa brincadeira entre amigos de criar personagens animais com IA. A Tocanna nasceu como uma sátira do pop, mas foi crescendo até virar esse projeto que mistura humor, música e estética digital”, afirmou Gustavo.

O voo da Tocanna

Sobre a escolha do tucano, ave característica brasileira, Sali entende que traz carisma e criar um efeito “absurdo”.

“Porque é engraçado e inusitado. O tucano é uma ave que naturalmente é bem carismática, e eu queria justamente esse contraste, pegar um animal carismático e jogar ele no meio do pop, como se fosse uma diva. É absurdo e divertido ao mesmo tempo”, disse.

O designer enfrenta alguns desafios para emplacar a Tocanna, apesar do sucesso enorme no digital. Além das letras extremas, a utilização de melodias já conhecidas dá dor de cabeça ao criador.

“Algumas plataformas são bem rígidas, ainda mais quando se trata de letras proibidonas ou paródias. Mas faz parte do jogo, eu vou adaptando e repostando quando dá”, afirmou.

O universo da Tocanna é bem mais vasto do que você pensa. Os fãs que a diva virtual já contabiliza acompanham tudo de perto. Seja em programas de TV internacionais, festivais no Brasil… a cantora está em todo lugar! Claro, como parte de uma grande brincadeira. Ao menos até agora.

O que começou como um meme, novas possibilidades já se apresentam para Gustavo. Seja como dinheiro, visibilidade e a viralização.

“‘São Paulo’ saiu como uma brincadeira e de repente tava em todo lugar, gente compartilhando, DJ tocando em festa, vídeo viral no TikTok… mudou porque deu visibilidade e trouxe muita gente nova pro projeto. Foi ali que a Tocanna deixou de ser só uma piada entre amigos e virou algo até midiático. Hoje eu não vivo dela, mas o projeto já abre algumas portas. Tenho vontade de monetizar sim, seja com música, collabs, shows virtuais ou até produtos ligados ao universo da personagem”, adiantou o artista.

Para o futuro, o designer de 25 anos espera criar um universo virtual ainda mais vasto que a Tocanna, ou que a cidade São Paulo.

“Quero expandir esse universo, não só música, mas também séries, filmes curtos, conteúdos variados. A Tocanna ainda tem muito pra crescer e eu também tô crescendo junto com ela”, finalizou.