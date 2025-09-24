Consumo de álcool volta a crescer entre adolescentes no Brasil

A proporção é maior entre meninas, com 7%, contra 5% dos meninos. Os dados fazem parte do 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O estudo mostra que, mesmo com a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mais da metade da população diz que experimentou álcool antes da maioridade.Um quarto começou a consumir regularmente ainda na adolescência.

Na população adulta, o estudo registrou queda no número de brasileiros que consomem bebidas alcoólicas. O índice passou de 50% em 2006 para 47% em 2012 e chegou a 42% em 2023.

Apesar da diminuição, aumentou a proporção de pessoas com transtorno por uso abusivo de álcool. O percentual, que era de 10% em 2012, subiu para 11,5% em 2023.

Para a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do MJ, Marta Rodriguez de Assis Machado, o levantamento serve como auxílio para a promoção de políticas públicas de combate ao uso abusivo de alcool.

“A partir das evidências, a gente deve conseguir pensar em ações conjuntas, para lidar com os problemas que aparecem, avançar na política de controle do álcool. É muito importante a gente ter informações, dados e evidências para que as nossas discussões sejam cada vez mais qualificadas e que a gente consiga realmente avançar na construção de políticas públicas eficientes para lidar com o problema tão presente na sociedade brasileira”, afirma.

Segundo o levantamento, a média semanal de consumo de álcool por quem bebe é de 5,3 doses. Um em cada três adultos consome seis ou mais doses por semana, e um em cada nove jovens já apresenta critérios para transtorno por uso de álcool. O consumo em excesso ocorre em todas as idades. A cerveja segue como a bebida mais associada ao consumo de risco e à dependência no país.