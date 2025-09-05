Criança atropelada por carro oficial no Acre é identificada; ela morreu ao correr atrás do cachorro da família

A tragédia que abalou Manoel Urbano, no interior do Acre, teve como vítima a menina Catrine Bezerra, de apenas 2 anos, que morreu após ser atropelada por uma caminhonete da Secretaria Municipal de Saúde na noite de quinta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança brincava em frente de casa quando correu para a rua atrás do cachorro da família. Nesse momento, acabou atingida pelo veículo oficial que passava pelo local.

O acidente gerou forte comoção entre moradores da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a identidade da menina e informou que está prestando apoio integral à família, incluindo assistência funerária.

Em nota pública, a Prefeitura lamentou profundamente a morte da criança e afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

Veja as notas de pesar e de esclarecimento:

Nota de pesar

“A Secretaria Municipal de Saúde manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da criança Catrine, ocorrido na tarde desta quinta-feira (04/09). Infelizmente, por volta das 17h45, um acidente envolvendo um veículo oficial da saúde vitimou a criança. A condutora prestou socorro imediato, conduzindo-a com a família até a Unidade Mista de Saúde, mas, apesar de todos os esforços, a criança não resistiu.

Neste momento de dor, a Secretaria se solidariza com os familiares e amigos, colocando-se à disposição para todo o apoio necessário.

Expressamos nossas mais sinceras condolências, rogando a Deus que conforte o coração de todos.

Sec Municipal de Saúde – Fransuar Sardes”

Nota de Esclarecimento

“A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, informa que a equipe médica seguiu todos os protocolos estabelecidos e dedicou-se ao máximo no atendimento da criança de dois anos vítima de um grave atropelamento na tarde de quinta-feira, 4. Lamentavelmente, apesar dos esforços da equipe, a criança não sobreviveu.

A equipe lamenta profundamente a perda e reafirma seu compromisso com a saúde da população.

Hermerson Almeida, Gerente Geral , Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano”