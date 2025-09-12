Criança baleada em ataque que matou casal no Acre passa por cirurgia e é levada à UTI

A menina de 4 anos, ferida a tiros durante a execução de seus pais em Epitaciolândia, já está no Pronto-Socorro de Rio Branco. A criança foi atingida por um disparo que entrou pelo olho direito e saiu pela região occipital, exigindo intubação imediata e transferência em uma Ambulância de Unidade de Tratamento Intensivo (UTA). Ela chegou à capital por volta das 3h30 desta sexta-feira (12), onde passou por cirurgia com um neurocirurgião e foi encaminhada à UTI.

A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira (11), quando dois homens armados invadiram a residência da família. Segundo relatos, Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, tentou escapar levando a filha nos braços, mas foi baleada na cabeça e morreu na porta de casa. A criança, mesmo ferida, foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe.

O companheiro de Darliane, Cristhofer Kenndedy Pontes, de 20 anos, correu para o banheiro na tentativa de se proteger, mas foi perseguido e morto com vários disparos.

Após o ataque, vizinhos acionaram a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à menina, que inicialmente foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, antes da transferência para Rio Branco.

O casal, que usava tornozeleira eletrônica, havia sido preso no dia 20 de agosto por tráfico de drogas e receptação, mas foi liberado após audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de execução por acerto de contas.