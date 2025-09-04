Criança é atropelada por bicicleta motorizada durante racha em rua de Rio Branco; veja detalhes

Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atropelada por uma bicicleta motorizada, na noite desta quarta-feira (3), na Avenida Central, bairro Tucumã, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o ciclista participava de um racha contra um motociclista quando perdeu o controle em uma curva e atingiu a criança, que estava na calçada com a mãe. Após a colisão, o condutor fugiu do local sem prestar socorro.
A menina sofreu fratura exposta no nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dela foi considerado estável, mas, de acordo com a equipe médica, será necessária uma cirurgia reparadora no nariz.
Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos periciais e realizaram buscas pelo ciclista, que não foi localizado. Um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado, e a Polícia Civil vai investigar o caso.