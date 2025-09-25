Criminosos invadem creche municipal e trocam tiros com a polícia durante fuga

Uma operação da Polícia Militar no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro, gerou momentos de pânico nesta quarta-feira (24). Criminosos armados em fuga invadiram a Creche Municipal Acalanto e se esconderam nos fundos da unidade. Apesar da tensão, não houve feridos, segundo a Secretaria Municipal de Educação.

Durante a ação, tiros atingiram uma das janelas da creche no momento em que crianças eram levadas para outro espaço, seguindo protocolos de segurança. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, criticou o episódio e afirmou que “escolas não podem ser usadas como escudo ou rota de fuga de bandidos”.

A Polícia Militar informou que a ofensiva foi conduzida pelo 41º BPM (Irajá) e resultou na apreensão de três fuzis e drogas. Um homem foi baleado no confronto e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas.

Paralelamente, em Madureira, Rocha Miranda e Turiaçu, criminosos utilizaram 13 ônibus para bloquear ruas e dificultar a circulação da polícia. Um reboque que retirava um coletivo foi interceptado, e as chaves do veículo foram levadas. A Secretaria de Ordem Pública confirmou que os ônibus terão de ser removidos posteriormente.

A violência impactou diretamente o transporte público. Segundo a Rio Ônibus, 14 linhas precisaram alterar seus trajetos, e o corredor Transcarioca do BRT teve a circulação suspensa temporariamente, sendo normalizada apenas no fim da tarde. Ruas movimentadas também sofreram bloqueios intermitentes.

Na comunidade da Congonhas, em Madureira, policiais do 9º BPM prenderam três suspeitos e apreenderam armas, rádios transmissores e entorpecentes. Ações simultâneas reforçaram a presença policial na região.