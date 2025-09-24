24/09/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência
Vídeo mostra instantes após acidente de moto que matou JP Mantovani em SP

Crocodilo fêmea choca ao gerar filhote sem precisar de macho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma fêmea de crocodilo-americano (Crocodylus acutus) gerou um embrião sem contacto com machos, num caso raro de partenogénese — reprodução virginal — observado num zoológico da Costa Rica. O filhote, 99,9% geneticamente idêntico à mãe, não sobreviveu, mas o episódio abre novas pistas sobre a evolução da reprodução em répteis e seus ancestrais.

Reprodução

O que é a partenogénese

É o desenvolvimento de um embrião sem fertilização, quando a fêmea, sozinha, origina descendência. Já documentada em outros répteis, peixes e aves, esta é a primeira evidência em crocodilos.

O caso

  • A fêmea vivia isolada e colocou 14 ovos; um continha um feto totalmente formado.

  • Testes confirmaram quase clonagem (99,9% de identidade genética), compatível com reprodução assexuada.

Por que isto importa

  • Traço ancestral: cientistas sugerem que a capacidade pode ser herdada de ancestrais comuns dos crocodilianos — implicando que dinossauros também pudessem reproduzir-se sem machos.

  • Janela evolutiva: reforça hipóteses sobre mecanismos genéticos de reprodução em linhagens antigas.

  • Populações raras: a ocorrência pode ser mais frequente em baixa densidade populacional, funcionando como estratégia extrema de sobrevivência.

Fonte: Biology Letters (Royal Society).
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost