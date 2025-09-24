Crocodilo fêmea choca ao gerar filhote sem precisar de macho

Uma fêmea de crocodilo-americano (Crocodylus acutus) gerou um embrião sem contacto com machos, num caso raro de partenogénese — reprodução virginal — observado num zoológico da Costa Rica. O filhote, 99,9% geneticamente idêntico à mãe, não sobreviveu, mas o episódio abre novas pistas sobre a evolução da reprodução em répteis e seus ancestrais.

O que é a partenogénese

É o desenvolvimento de um embrião sem fertilização, quando a fêmea, sozinha, origina descendência. Já documentada em outros répteis, peixes e aves, esta é a primeira evidência em crocodilos.

O caso

A fêmea vivia isolada e colocou 14 ovos ; um continha um feto totalmente formado .

Testes confirmaram quase clonagem (99,9% de identidade genética), compatível com reprodução assexuada.

Por que isto importa

Traço ancestral: cientistas sugerem que a capacidade pode ser herdada de ancestrais comuns dos crocodilianos — implicando que dinossauros também pudessem reproduzir-se sem machos.

Janela evolutiva: reforça hipóteses sobre mecanismos genéticos de reprodução em linhagens antigas.

Populações raras: a ocorrência pode ser mais frequente em baixa densidade populacional, funcionando como estratégia extrema de sobrevivência.

Fonte: Biology Letters (Royal Society).

