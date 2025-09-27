Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza neste domingo, 28 de setembro, o encerramento da programação de 121 anos do município com esporte e civismo. Pela manhã realiza a 1ª Corrida Amigos da Saúde e o tradicional desfile cívico-militar à tarde.

A Corrida Amigos da Saúde, que também comemora os dois anos de fundação do grupo. Mais de 400 atletas- homens e mulheres, irão participar nos percursos de 5 e 10 quilômetros. A concentração dos corredores acontece as 6h e a largada será às 6h30, da praça do Centro da Cidade , em frente à Caixa Econômica Federal com chegada no mesmo local.

O evento tem ainda a parceria do Banco Sicoob, que promove um passeio ciclístico, reunindo mais de 100 inscritos. A concentração dos ciclistas será às 5h30, com saída às 6h, com saída do mesmo local da corrida.

A competição contará com premiação geral para o primeiro, segundo e terceiro lugar, masculino e feminino, nas modalidades de 5 e 10 quilômetros. Também haverá premiação exclusiva para os participantes cadastrados no grupo Amigos da Saúde, nas mesmas categorias e modalidades.

O coordenador do grupo Amigos da Saúde, Lindomar Ferreira, destacou a relevância da competição e da união de esforços para que o evento se realizasse.

“Esse é um momento de celebrar a saúde, o esporte e também a parceria com a Prefeitura, que tem sido fundamental para fortalecer o nosso grupo e incentivar a prática esportiva na cidade”, afirmou.

À tarde, às 17 horas, a prefeitura vai realizar o desfile cívico-militar na Praça do Centro Cultural, reunindo mais de 80 instituições civis e militares, entre escolas, repartições públicas, órgãos e instituições, públicas e privadas e fundações .

O governador Gladson Cameli vai assistir ao desfile ao lado do prefeito Zequinha Lima e autoridades militares.

Programação extensa

Durante toda a semana, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou diversas atividades em comemoração aos 121 anos do município.

Entre elas, a reinauguração das escolas de ensino integral Rita de Cássia e Terezinha Saavedra, inauguração de escola no Ramal 3, inauguração da nova sede do Serviço de Convivência da Assistência Social, inauguração da revitalização da Vila olímpica, assembleia da Associação dos Municípios do Acre (Amac), jogo amistoso das seleções Masters, Super Copa das Vilas, a entrega de terreno para a Fundação Betel.

Neste sábado, 27, o prefeito Zequinha Lima inaugurou a rodoviária de Cruzeiro do Sul, na Estrada da Variante. A prova de três tambores e o lançamento do livro Orleir Cameli e a final do Copão do Vale do Juruá, também estão incluídas na programação deste sábado,27.