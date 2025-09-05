Cruzeiro do Sul registra redução de quase 80% nas queimadas em 2025

Cruzeiro do Sul alcançou uma das maiores reduções de queimadas do Acre neste ano. Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros apontam que o município conseguiu diminuir em quase 80% os focos de calor registrados durante o verão de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Na regional do Juruá, a queda geral foi de mais de 70%. Cruzeiro do Sul se destacou como o município com melhor desempenho, resultado atribuído ao trabalho de prevenção, fiscalização e resposta rápida às ocorrências.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Josadaque Cavalcante, ressaltou que a conquista é fruto de um esforço coletivo envolvendo diferentes frentes de atuação. Segundo ele, a diferença é visível. “Em verões passados, a população enfrentava dificuldade até para respirar e enxergar poucos metros à frente. Em 2025, essa realidade mudou graças às ações preventivas e de combate”, afirmou.

As operações contam com bases de combate instaladas em todos os cinco municípios do Juruá e recebem apoio do governo estadual, que tem garantido a mobilização de efetivos e equipamentos para reforçar o trabalho em campo.

Com a redução significativa, os céus de Cruzeiro do Sul permanecem limpos neste verão, contrastando com anos anteriores em que a fumaça comprometia a visibilidade e a qualidade do ar.