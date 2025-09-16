Curso de formação do concurso do Detran terá 200 horas e dedicação exclusiva; veja todas as regras

O Diário Oficial do Acre publicou nesta terça-feira (16) a Portaria nº 889, que regulamenta o Curso de Formação de Agente de Autoridade de Trânsito, etapa obrigatória e eliminatória do concurso público do Detran/AC.

De acordo com a norma, o curso será a sétima fase do certame, com duração de 200 horas/aula em tempo integral, incluindo provas teóricas, práticas e demais atividades. As aulas ocorrerão em Rio Branco, de segunda a sexta-feira, podendo se estender a finais de semana e feriados.

A participação será restrita aos candidatos aprovados nas fases anteriores, respeitando a ordem de classificação e o número de vagas previsto em edital. O aluno que não cumprir os requisitos, como frequência mínima e nota igual ou superior a 7,0, será eliminado.

Os matriculados receberão um auxílio financeiro equivalente a 50% do salário-base do cargo, mas deverão arcar com despesas pessoais de alimentação, transporte e estadia. O curso exigirá disciplina, dedicação exclusiva e observará regras rígidas de conduta.

