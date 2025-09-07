07/09/2025
De prodígio ao Grammy: a trajetória de Esperanza Spalding

Contrabaixista, cantora e compositora, a norte-americana de 40 anos é considerada uma das artistas mais inventivas do jazz contemporâneo, com uma trajetória marcada por ousadia e reconhecimento internacional. Ao celebrar a própria carreira, a artista desembarca em Brasília (DF), como atração de abertura do Festival Estilo Brasil, no dia 21 de setembro.

A história dela é marcada pela precocidade. Aos 5 anos, aprendeu violino sozinha. Aos 15, já era concertista. Pouco depois, descobriu o contrabaixo, instrumento que a projetaria internacionalmente.

Em 2011, fez história ao tornar-se a primeira artista de jazz a vencer o Grammy de Artista Revelação, desbancando nomes como Justin Bieber e Drake. Hoje, acumula cinco estatuetas, incluindo Melhor Álbum Vocal de Jazz.

Mas, não foi apenas no palco que deixou marca: aos 20 anos, foi contratada como a mais jovem professora do Berklee College of Music. Anos depois, assumiu uma cadeira na Universidade de Harvard, consolidando-se também como educadora.

Além da sólida carreira acadêmica, Esperanza desenvolveu projetos inovadores, como o “Songwrights Apothecary Lab” (2021), em que explorou a música como ferramenta de cura, integrando ciência, espiritualidade e improviso.

Essa busca por novos caminhos a transformou em referência para além do jazz, conectando-a à música brasileira, da qual é entusiasta.

Com repertório que transita entre o jazz, o soul e a MPB, a apresentação em Brasília é a chance de ver ao vivo uma artista que domina a técnica e também carrega uma visão transformadora sobre o poder da música.

Prepare-se para shows únicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding
21 de setembro

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
Ingressos: Bilheteria Digital

