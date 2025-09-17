De volta a Rio Branco após anos, Lars Grael inspira jovens e fala sobre oportunidades no esporte

Após alguns anos, o medalhista olímpico Lars Grael voltou a Rio Branco para participar da 15ª edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva, promovido pelo governo do Acre em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). O evento, realizado no Auditório da Uninorte, reuniu atletas, gestores e autoridades locais para debater o desenvolvimento esportivo no estado.

Durante sua participação, Lars destacou a importância de fomentar oportunidades para clubes e atletas locais. “É um prazer voltar a Rio Branco e, através deste Fórum, mostrar oportunidades de fomento e financiamento aos clubes, além da participação em competições esportivas. Estamos percorrendo todo o país em nosso 21º Fórum, e agora o Acre recebe esse espaço de troca de experiências e aprendizado”, afirmou.

O medalhista também ressaltou a atuação de profissionais engajados na promoção do esporte, como Paula Andréa, que atua como embaixadora, ajudando a criar sinergia entre o CBC e o esporte local. “É gratificante trazer um depoimento de vida e, ao mesmo tempo, mostrar as oportunidades que existem para fortalecer o esporte no estado”, acrescentou.

O Fórum reafirma o compromisso do governo do Acre e do CBC em apoiar a formação de atletas e o fortalecimento dos clubes, promovendo um ambiente de incentivo, aprendizado e representatividade esportiva para jovens de todas as categorias.