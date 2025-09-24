Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”

“Que comecem os trabalhos”, escreveu a atriz. Na imagem do roteiro, constam informações sobre criação, direção e roteiro.

“Bruna Surfistinha 2” é desenvolvida por Marcus Baldini, Mariana Bardan e Eduardo Melo, sendo dirigido por Marcus Baldini, com roteiro de Mariana Bardan e Eduardo Melo.

Lançado em 2011, o primeiro filme foi uma adaptação do bestseller literário “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, de Raquel Pacheco, a “Bruna Surfistinha” da vida real.

A trama conta a história de uma jovem de classe média que, ao sair de casa, toma a decisão de se tornar garota de programa. Rapidamente, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha, uma celebridade nacional.