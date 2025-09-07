Deborah Secco no Metrópoles Talks em SP: últimos ingressos disponíveis

A atriz e empresária Deborah Secco é a próxima convidada do Metrópoles Talks e se apresenta em São Paulo com o tema “Confissões de uma ex-adolescente”. O encontro acontece no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Deborah tem 45 anos e começou a carreira aos 8 anos de idade. Mas, foi só em 1994 que ela ficou nacionalmente conhecida por seu papel no seriado Confissões de Adolescente.

A artista coleciona trabalhos de sucesso, como atuações nas novelas Laços de Família, Celebridades, A Favorita, Insensato Coração, Segundo Sol e Salve-se Quem Puder. No cinema, ela estrelou longas como Caramuru – A invenção do Brasil e Bruna Surfistinha.

Empreendedora, a atriz é sócia de oito empresas, sendo uma delas a Peça Rara, brechó de luxo que nasceu em Brasília. A carioca também é mãe de Maria Flor e é um ícone de beleza e autoestima.

Com a vida agitada, a bela vai contar um pouco sobre todos os âmbitos profissionais e pessoais no bate-papo promovido pelo Metrópoles. As vendas para o encontro com a atriz ainda estão abertas!

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos