Defesa Civil alerta para risco de temporais em setembro na capital: ‘Mês mais crítico’

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, utilizou as redes sociais da autarquia, nesta quarta-feira (3) para o aumento no número de ocorrência de temporais durante o mês de setembro.

Segundo ele, o período é considerado o mais crítico para a ocorrência desse tipo de fenômeno climático. “Setembro é o mês mais propício para ventanias e temporais. Em agosto também há registros, mas é agora que o risco aumenta”, destacou.

Falcão lembrou que o último evento registrado ocorreu no domingo, 31 de agosto, e causou diversos transtornos na capital acreana. Com a possibilidade de novas ocorrências, ele reforçou que a população deve adotar medidas de precaução para reduzir os riscos.

“No momento de ventanias, procure não ficar em campo aberto, não se abrigar em pontos de ônibus, não se abrigar também embaixo de postos de combustível, não fique próximo de redes elétricas e metálicas, procure abrigo seguro dentro de uma edificação, de preferência que tenha para raios. Se você estiver em piscina também, saia da piscina. Se estiver em partidas de futebol, campo aberto, saia desse ambiente também, procure abrigo”, disse.

No caso de quem já está em casa, a orientação é buscar proteção extra caso ocorra destelhamento ou queda de objetos. “Abrigue-se embaixo de uma mesa ou cama para evitar ferimentos. Se precisar se deslocar em campo aberto, proteja a cabeça com as mãos ou, se possível, use um capacete”, explicou.

Outro ponto de atenção é evitar ficar perto de janelas de vidro, que podem se quebrar com a força do vento. Além disso, recomenda-se não usar chuveiros elétricos, telefones fixos e até reduzir o uso do celular enquanto durar a tempestade. “Normalmente essas ocorrências passam rápido, mas é importante cuidar da própria segurança e também da segurança de familiares e amigos”, ressaltou o coordenador.