Defesa de Zambelli pede técnico em credibilidade em oitiva de Delgatti

O advogado de Carla Zambelli (PL-SP), Fabio Pagnozzi, afirmou ter pedido ao presidente da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Paulo Azi (União), que técnico forense em análise de credibilidade esteja presente para o depoimento de Walter Delgatti no processo de cassação do mandato da deputada.

A oitiva do hacker de Araraquara está marcada para a próxima quarta-feira (10/9). Como ele está preso desde 2023, a participação será por videoconferência, às 10h.

Delgatti presta depoimento na condição de testemunha no caso. Ambos foram condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) devido à invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli está presa na Itália.

A defesa da parlamentar alega que há necessidade de um técnico forense para que seja emitido um parecer técnico após o depoimento. O argumento é de que Delgatti mentiu em outras falas e pode mentir novamente.

Além de Delgatti, está marcado o depoimento de Michel Spiero, assistente técnico da defesa da deputada, às 14h. Ainda como testemunhas de defesa de Zambelli estão o perito judicial Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A intenção é reforçar a tese de que ela sofre perseguição política.

Tagliaferro trabalhou com Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e acusou o ministro de adulterar documentos para justificar ações da Polícia Federal (PF). Eustáquio é suspeito de ter colaborado e planejado a tentativa de golpe de Estado. Os dois estão fora do Brasil e têm pedidos de extradição apresentados pelo Supremo.

Além da pena pelo caso do CNJ, Zambelli também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Ela está presa na Itália após fugir do país. Zambelli também é alvo de um processo de extradição na Itália.