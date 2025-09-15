Coronel Ulysses participa de edição do Legendários no Acre e é recebido pela família: ‘Nosso orgulho’

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) participou de uma edição do evento Legendários realizada no Acre. O movimento cristão, de origem internacional, promove imersões voltadas à transformação pessoal e espiritual, com foco em fortalecer valores familiares, liderança e fé.

A edição acreana reuniu participantes em uma programação com de atividades intensas, incluindo reflexões, trabalhos em equipe e dinâmicas de superação. Coronel Ulysses esteve entre os presentes, reforçando a importância do engajamento em iniciativas que buscam fortalecer princípios cristãos e incentivar o desenvolvimento humano.

Ulysses foi recebido por sua esposa, Dayanna Menezes, que compartilhou imagens do momento, ao retornar do evento.

Confira mais imagens do momento: