30/09/2025
Deputado diz que PCCR da Saúde deve ser aprovado só a partir de janeiro de 2026: ‘Esperançoso’

Adailton Cruz ressaltou que o governo tem até o fim do dia para entregar a versão final do relatório. Caso isso não ocorra, os sindicatos devem se reunir para definir medidas a serem tomadas

O deputado e presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Adailton Cruz, abordou, durante sessão desta terça-feira (30), a situação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Saúde e os desafios fiscais para sua aprovação.

SAIBA MAIS: Após relatório, Governo diz que situação fiscal impede concessão de novos PCCRs a servidores

Adailton Cruz/Foto: Reprodução

Segundo o parlamentar, o relatório fiscal repassado à comissão indica que o estado ficou apenas 0,04 ponto percentual abaixo do limite prudencial, o que impede, neste momento, a análise e aprovação do PCCR.

“Foi repassado para a Comissão de Saúde o resultado do relatório fiscal e, para a nossa tristeza, ficamos a 0,04 para termos o limite fiscal para conceder a justa ou aprovar ou pensar em ser encaminhado para cá o plano de carreira da Saúde. Foi repassado pela SEAD e pela equipe de governo que o plano de carreira da Saúde está com o seu impacto econômico pronto, só que o valor do impacto que a SEAD fez é um e o que a Sesacre fez é outro, houve inconsistência”, explicou.

Adailton Cruz ressaltou que o governo tem até o fim do dia para entregar a versão final do relatório. Caso isso não ocorra, os sindicatos devem se reunir para definir medidas a serem tomadas.

“Como eles disseram que hoje entregam, então tem até o final do dia. Se até o final do dia não entregarem, certamente amanhã os sindicatos vão estar se reunindo para tomar a medida de providência, porque o prazo se esgota hoje. E com essa diferença de apenas 0,04, estou muito esperançoso que em janeiro a gente, de fato, tenha um resultado melhor e tenha condições de trazer mais ganhos para os nossos trabalhadores”, acrescentou o deputado.

