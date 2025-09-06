Deputado do Psol convoca audiência na Câmara para discutir Ovnis

O deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) convocou para 16 de setembro, às 10h, uma audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis). Segundo o requerimento, o objetivo é discutir “a conexão entre a ufologia, o uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos para a informação da sociedade e manutenção da soberania nacional”.
Ele explica que a ufologia é um campo de estudo “dedicado à investigação de objetos voadores não identificados e a atividades associadas”.
Chico ressalta, no entanto, que o encontro não será realizado para discutir Extraterrestres (ETs). “Vale ressaltar que um OVNI não significa uma nave extraterrestre; o termo é utilizado para descrever algo que não pôde ser identificado por quem observou o fenômeno”, diz o requerimento.
O psolista cita ainda o período em que o Congresso dos Estados Unidos (EUA) abriu investigações sobre encobrimento de OVNIs pelo governo. “Na ocasião, militares prestaram depoimentos sobre suas experiências com avistamentos de OVNIs e trataram o tema com seriedade, destacando preocupações com a soberania nacional e o meio ambiente”, diz o deputado.
O requerimento traz uma citação do deputado democrata Robert Garcia. “Os UAPs [OVNIs], sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para nossas aeronaves militares e civis, e isso deve ser entendido. Devemos encorajar mais relatórios, não menos sobre UAPs. Quanto mais entendermos, mais seguros estaremos”.
OVNIs Brasil
Moradora de Porto Murtinho grava luzes brilhantes no céu da cidade
A audiência convocada pelo deputado do Psol convida especialistas para debater o assunto. São eles:
- Thiago Ticchetti, pesquisador ufólogo há mais de 30 anos;
- Vitório Pacaccini, atuou por 18 anos junto ao Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificaso (CICOANI) possui mais de 30 anos dedicados à pesquisa ufológica;
- Marco Antônio Petit de Castro, ufólogo, escritor e coeditor da Revista UFO e
membro fundador e atual Presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU);
- Fernando de Aragão Ramalho, membro e vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) Brasil; e
- Wagner Vital, engenheiro, pesquisador de fenômenos anômalos não identificados e
fundador do Grupo de Ufologia da Baixada Fluminense.