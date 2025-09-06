06/09/2025
Deputado do Psol convoca audiência na Câmara para discutir Ovnis

deputado-do-psol-convoca-audiencia-na-camara-para-discutir-ovnis

O deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) convocou para 16 de setembro, às 10h, uma audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis). Segundo o requerimento, o objetivo é discutir “a conexão entre a ufologia, o uso da Lei de Acesso à Informação e seus potenciais impactos para a informação da sociedade e manutenção da soberania nacional”.

Ele explica que a ufologia é um campo de estudo “dedicado à investigação de objetos voadores não identificados e a atividades associadas”.

Chico ressalta, no entanto, que o encontro não será realizado para discutir Extraterrestres (ETs). “Vale ressaltar que um OVNI não significa uma nave extraterrestre; o termo é utilizado para descrever algo que não pôde ser identificado por quem observou o fenômeno”, diz o requerimento.

O psolista cita ainda o período em que o Congresso dos Estados Unidos (EUA) abriu investigações sobre encobrimento de OVNIs pelo governo. “Na ocasião, militares prestaram depoimentos sobre suas experiências com avistamentos de OVNIs e trataram o tema com seriedade, destacando preocupações com a soberania nacional e o meio ambiente”, diz o deputado.

O requerimento traz uma citação do deputado democrata Robert Garcia. “Os UAPs [OVNIs], sejam eles quais forem, podem representar uma séria ameaça para nossas aeronaves militares e civis, e isso deve ser entendido. Devemos encorajar mais relatórios, não menos sobre UAPs. Quanto mais entendermos, mais seguros estaremos”.

A audiência convocada pelo deputado do Psol convida especialistas para debater o assunto. São eles:

  • Thiago Ticchetti,  pesquisador ufólogo há mais de 30 anos;
  • Vitório Pacaccini, atuou por 18 anos junto ao Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificaso (CICOANI) possui mais de 30 anos dedicados à pesquisa ufológica;
  • Marco Antônio Petit de Castro, ufólogo, escritor e coeditor da Revista UFO e
    membro fundador e atual Presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU);
  • Fernando de Aragão Ramalho, membro e vice-presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) Brasil; e
  • Wagner Vital, engenheiro, pesquisador de fenômenos anômalos não identificados e
    fundador do Grupo de Ufologia da Baixada Fluminense.
