descubra-a-planta-que-alivia-sintomas-da-gripe-e-dor-de-garganta

Com a chegada das estações mais frias, é comum o aumento nos casos de gripes, resfriados e dores de garganta. Em meio a chás e receitas caseiras, uma planta se destaca por seus múltiplos benefícios terapêuticos e seu aroma inconfundível. Segundo a nutricionista Cibele Santos, a menta é uma poderosa aliada natural no alívio dos sintomas respiratórios e inflamatórios.

“Ela atua como antisséptico natural, ajuda a desobstruir as vias respiratórias e ainda promove alívio imediato para dores de garganta graças ao seu efeito refrescante”, explica a especialista.

De acordo com Cibele, a planta oferece uma combinação potente de propriedades que vão desde a ação anti-inflamatória até o efeito calmante e antibacteriano.

Entre os principais benefícios, destacam-se:

Alívio respiratório: o mentol, presente em suas folhas, ajuda a abrir as vias aéreas e facilitar a respiração.

Ação antisséptica e antibacteriana: combate microrganismos que causam infecções, principalmente na garganta.

Refrescância e alívio da dor: seu efeito analgésico natural proporciona alívio imediato para inflamações na garganta.

Rica em antioxidantes: protege as células contra os radicais livres e o estresse oxidativo.

Estímulo à digestão: também é eficaz contra desconfortos estomacais e má digestão.

“Ela também possui propriedades antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, e pode até melhorar a circulação e aliviar dores musculares”, acrescenta Cibele.

A nutricionista recomenda consumir chá de folha de menta para aliviar sintomas de resfriado

Como incluir no dia a dia

A nutricionista recomenda várias formas de aproveitar todos os benefícios da planta:

Chá com folhas frescas: uma infusão quente é excelente para aliviar sintomas de gripe e dor de garganta, especialmente se combinada com mel.

Saladas e sucos: as folhas podem ser usadas para trazer frescor e propriedades medicinais a diversas receitas.

Óleos essenciais: usados em difusores ou em inalações com vapor, ajudam na descongestão nasal e na purificação do ambiente.

Uso tópico: presentes em pomadas e cremes, seus compostos podem aliviar dores de cabeça e musculares.

Higiene bucal e cuidados pessoais: frequentemente utilizada em produtos como cremes dentais, loções e shampoos por seu efeito refrescante.

Com ação anti-inflamatória e mentol refrescante, a menta é aliada contra infecções, congestão nasal e irritações na garganta

Mais que uma planta medicinal

Além de ser uma grande aliada contra doenças respiratórias, essa planta também se destaca como um recurso natural para relaxar, ajudar na concentração e até reduzir o estresse. “O aroma tem efeito calmante, ajudando na clareza mental e no relaxamento. É uma planta muito completa e acessível”, destaca Cibele.

Por fim, a nutricionista faz um alerta: “Para aproveitar todos os seus benefícios, o ideal é buscar folhas frescas e, se possível, orgânicas, garantindo maior concentração dos compostos ativos e menos exposição a agrotóxicos.”