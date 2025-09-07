Desfile de 7 de Setembro começa com Hino da Independência pela Banda Mirim da PM

A Banda Mirim da Polícia Militar do Acre abriu oficialmente o desfile de 7 de setembro em Rio Branco com a execução do Hino da Independência. A apresentação ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco e marcou o início da programação cívico-militar em alusão à data.

O ato reuniu autoridades, militares, estudantes e a população, que se concentrou no centro da capital para acompanhar a celebração. O público acompanhou de perto a execução do hino, que simboliza o patriotismo e a importância do Dia da Independência para o país.

Após a apresentação, o desfile seguirá com a participação de escolas, instituições e forças de segurança.

Veja o vídeo: