Desfile de 7 de Setembro em Rio Branco reúne autoridades, estudantes e forças de defesa

O desfile de 7 de setembro começou na manhã deste domingo em Rio Branco, reunindo autoridades, estudantes, militares e a população em frente ao Palácio Rio Branco.

A programação marca a celebração do Dia da Independência do Brasil e é uma tradição anual na capital acreana.

O público acompanhou o início do desfile com atenção, prestigiando a participação de escolas, instituições e forças de segurança do estado.

A abertura contou com apresentações de bandas e formações cívico-militares, além de diversas unidades do exército brasileiro.

O evento segue percorrendo ruas do centro da cidade, recebendo com palmas e felicitações da população presente.

Veja: