Por meio das redes sociais, a família de Maria Socorro da Costa Silva iniciou uma campanha solidária para ajudar no tratamento de saúde da mãe, que enfrenta um câncer de pulmão em estágio avançado.

A doença, identificada como adenocarcinoma, já se espalhou para os ossos e para o sistema nervoso central. Desde 2023, Maria Socorro vem passando por diversos tratamentos, incluindo sessões de quimioterapia e uso de medicamentos. No entanto, o quadro continua evoluindo.

Diante da progressão da doença, ela precisa iniciar com urgência um novo tratamento com o medicamento Osimertinibe, indicado para casos específicos de câncer de pulmão. O custo do remédio é elevado, chegando a cerca de R$ 40 mil, com uso contínuo.

Sem condições de arcar com o valor, a família organizou uma vaquinha solidária para arrecadar recursos. Flávio destaca que qualquer ajuda é importante e, para quem não puder contribuir financeiramente, o compartilhamento da campanha já é uma forma de apoio.

As doações podem ser feitas via Pix pela chave: 032.970.402-89.