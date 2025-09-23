Detran divulga retificação em edital de concurso público para cargos de nível superior; entenda

O Diário Oficial do Estado do Acre desta terça-feira (23) trouxe a publicação de uma retificação importante referente ao concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), destinado ao provimento de cargos de nível superior. A alteração consta no subitem 2.3.1 do Edital nº 038 SEAD/Detran, de 19 de setembro de 2025, e foi divulgada por meio do Edital nº 039 SEAD/Detran, datado de 22 de setembro de 2025.

De acordo com o documento, os candidatos aprovados deverão apresentar, no ato da matrícula, cópias de documentos específicos, entre eles:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória na categoria mínima AB, para o cargo de Agente de Autoridade de Trânsito;

CNH definitiva na categoria mínima AB (sem habilitação em no mínimo há dois anos) e diploma devidamente registrado de curso superior, para os demais cargos.

O edital ainda reforça que os candidatos devem ter idade mínima de 21 anos na data da matrícula e não possuir antecedentes criminais, além de apresentar certificado de capacitação específica para instrutor de trânsito, nos casos exigidos.

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) destacou que os demais itens e subitens do edital original permanecem inalterados. O documento também informa que todas as publicações oficiais relacionadas ao concurso estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

A retificação foi assinada por Paulo Roberto Correia da Silva, secretário de Estado de Administração, e por Yanaira Martins Barbosa, presidente do Departamento Estadual de Trânsito.