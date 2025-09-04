Detran publica lista de condutores que tem 48h para entregar CNH após cassação; veja

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital notificando motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada.
Segundo o documento, os condutores listados devem entregar a habilitação em até 48 horas, diretamente na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.
O Detran/AC explica que, caso o documento não seja entregue dentro do prazo, será feito o bloqueio automático no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).
A autarquia alerta ainda que dirigir com a habilitação cassada é uma infração gravíssima e pode resultar em multa, apreensão do veículo e até processo criminal, com pena que varia de seis meses a um ano de detenção ou multa, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Entre os notificados estão:
- José Lourenço de Souza Filho
- Ismael da Silva
- Júlio César Gomes de Souza Neto
- Francisco Marcos Teles Rodrigues
- Francisco Alcimar Oliveira da Silva
- Marcelo Gadelha
- Francisco das Chagas Teles Rodrigues
- Odolmilson Julião de Queiroz
- Winston Alves Rivera
O Detran/AC informou ainda que os motoristas que tiverem a CNH cassada podem passar por um processo de reabilitação, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.