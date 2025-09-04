Detran publica lista de condutores que tem 48h para entregar CNH após cassação; veja

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital notificando motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada.

Segundo o documento, os condutores listados devem entregar a habilitação em até 48 horas, diretamente na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

O Detran/AC explica que, caso o documento não seja entregue dentro do prazo, será feito o bloqueio automático no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

A autarquia alerta ainda que dirigir com a habilitação cassada é uma infração gravíssima e pode resultar em multa, apreensão do veículo e até processo criminal, com pena que varia de seis meses a um ano de detenção ou multa, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre os notificados estão:

José Lourenço de Souza Filho

Ismael da Silva

Júlio César Gomes de Souza Neto

Francisco Marcos Teles Rodrigues

Francisco Alcimar Oliveira da Silva

Marcelo Gadelha

Francisco das Chagas Teles Rodrigues

Odolmilson Julião de Queiroz

Winston Alves Rivera

O Detran/AC informou ainda que os motoristas que tiverem a CNH cassada podem passar por um processo de reabilitação, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

