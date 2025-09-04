Detran publica lista de condutores que tem 48h para entregar CNH após cassação; veja

Caso o documento não seja entregue dentro do prazo, será feito o bloqueio automático no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou, nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital notificando motoristas que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada.

Segundo o documento, os condutores listados devem entregar a habilitação em até 48 horas, diretamente na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Os condutores tiveram os nomes publicados do Diário do Estado desta quinta-feira/ Foto: Reprodução

O Detran/AC explica que, caso o documento não seja entregue dentro do prazo, será feito o bloqueio automático no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

A autarquia alerta ainda que dirigir com a habilitação cassada é uma infração gravíssima e pode resultar em multa, apreensão do veículo e até processo criminal, com pena que varia de seis meses a um ano de detenção ou multa, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre os notificados estão:

  • José Lourenço de Souza Filho
  • Ismael da Silva
  • Júlio César Gomes de Souza Neto
  • Francisco Marcos Teles Rodrigues
  • Francisco Alcimar Oliveira da Silva
  • Marcelo Gadelha
  • Francisco das Chagas Teles Rodrigues
  • Odolmilson Julião de Queiroz
  • Winston Alves Rivera

O Detran/AC informou ainda que os motoristas que tiverem a CNH cassada podem passar por um processo de reabilitação, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

detran

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.