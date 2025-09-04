Nesta sexta-feira (4) é celebrado o Dia da Amazônia, no Acre, de acordo com a lei nº 243, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no dia 19 de dezembro de 2024, a data é considerada feriado estadual.

Em razão da medida, órgãos e entidades da administração direta e indireta do Executivo Estadual poderão disfrutar de um final de semana “prolongado”, com três dias de folga. Confira o que abre e fecha nesse feriado:

Unidades como a Organização em Centros de Atendimento (OCA) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), não funcionarão nesta sexta-feira (5) e retornarão as atividades na próxima segunda-feira (8), após o final de semana.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e o Ministério Público do Acre ( MPAC) também terão expediente suspenso, também voltando ao funcionamento normal a partir da segunda. No entanto, as duas instituições funcionarão em regime de plantão, para atendimento de casos de urgência.

As agências bancárias e os Correios seguirão o feriado estadual e fecharão na sexta-feira, retornando o expediente na segunda-feira. Ao contrário do Via Verde Shopping, que funcionará normalmente.

Quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) de Rio Branco funcionarão em horários especiais na sexta-feira (5) e no sábado (6). São elas: Rozangela Pimentel, Roney Meireles, Hidalgo de Lima e Cláudia Vitorino, que estarão abertas das 7h às 13h na sexta, e das 7h às 17h no sábado.

Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Pronto-Socorro e delegacias irão funcionar em regime 24 horas, sem interrupções.