Dia da Cachaça: chef lista as melhores combinações de caipirinha

A caipirinha é um dos drinques queridinhos dos brasileiros. Embora seja tradicionamente feita com cachaça, limão, açúcar e gelo, é possível preparar a bebida com diferentes frutas, especiarias e ervas aromáticas.

O chef de cozinha Leandro Nunes conversou com o Metrópoels e listou as melhores combinações para preparar uma boa caipirinha. Essa é a oportunidade perfeita para comemorar o Dia da Cachaça, celebrado neste sábado (13/9).

Combinações de sabores

Maracujá, mel de cacau e cachaça de jambu;

Hortelã, rodelas de limão, açúcar, cachaça e água com gás (uma releitura paraense da caipirinha paraense);

Açaí, limão e cachaça branca;

Frutas amazônicas, como cupuaçu, cajá e bacuri.

“Sempre ajuste o açúcar conforme a fruta. Frutas mais ácidas, como maracujá, pedem mais doçura. Já frutas como morango e abacaxi podem usar menos. Pimenta-de-cheiro, gengibre e cravo podem ser adicionados para equilibrar com a cachaça”, ressalta Leandro.

Dicas para escolher a cachaça

Cachaça branca: escolha uma de boa qualidade (geralmente armazenada em inox ou tonéis neutros). Combina bem com frutas frescas.

Cachaça de jambu: use em drinques de sabor intenso (cupuaçu, taperebá, bacuri). Pode até substituir metade da dose, mesclando com uma cachaça branca.

Cachaças envelhecidas (amburana, bálsamo, jequitibá): funcionam bem em drinques mais quentes ou com especiarias (canela, cravo, laranja).

Aprenda a fazer a caipirinha perfeita, seguindo as instruções do chef de cozinha Leandro Nunes:

Receita de caipirinha (base)

Ingredientes

60 ml de cachaça branca (ou de jambu, se quiser ousar)

1 fruta (limão, maracujá, abacaxi, morango ou combinações de frutas)

2 colheres de sopa de açúcar (ou mel a gosto)

Gelo em cubos

Modo de preparo