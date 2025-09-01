Dia do Profissional de Educação Física: os heróis da saúde que transformam vidas e inspiram mudanças

O dia 1º de setembro marca a celebração do Dia do Profissional de Educação Física, data dedicada a reconhecer a relevância de uma categoria que move o Brasil por meio do incentivo à saúde e ao bem-estar. Presentes em academias, escolas, clubes e projetos sociais, esses profissionais orientam e motivam pessoas de todas as idades, contribuindo para uma sociedade mais saudável e ativa.

A formação em Educação Física exige graduação e registro nos Conselhos Regionais da área (CREFs). Mas a atuação vai muito além da prescrição de treinos: envolve reabilitação, prevenção de doenças, qualidade de vida e até o treinamento de atletas de alto rendimento. O trabalho desses profissionais mostra que saúde física e saúde mental caminham juntas, reforçando a importância do movimento como ferramenta de equilíbrio.

Para entender os desafios e perspectivas da profissão, ouvimos o relato de Williams, 26 anos, formado em bacharelado em Educação Física em 2023 e atuante na academia Bluefit. Ele aponta o crescimento do chamado “mundo fitness”, impulsionado pelas redes sociais, como um marco na valorização da atividade física. “Não é segredo para ninguém que ultimamente o mundo fitness vem crescendo de forma absurda”, observa. Segundo ele, a internet tem desempenhado papel crucial ao popularizar informações e incentivar novos hábitos.

Williams também destaca a relação entre saúde e estética, que para ele são complementares. “Todas as atividades físicas vêm com o intuito de promover saúde. Se você busca saúde, automaticamente vem junto padrões estéticos. É como se fosse um pacote”, explica. O desafio, segundo ele, está em encontrar equilíbrio entre os dois aspectos, já que, em alguns casos, a estética se sobrepõe à saúde.

Na visão do jovem profissional, a Educação Física enfrenta ainda barreiras relacionadas ao excesso de taxas cobradas por entidades e ao comportamento inadequado de alguns instrutores, o que prejudica a imagem da categoria. “Existe muito aquela questão do assédio, muito aquela questão com mulheres terem personagens. Isso atrapalha a profissão, principalmente os homens sérios que querem trabalhar de verdade”, desabafa.

Quando o assunto é a importância do exercício físico, Williams é enfático: “É inegociável”. Ele lembra que os benefícios vão além do condicionamento físico, tendo também impactos significativamente positivos na saúde mental, reduzindo sintomas de depressão e ansiedade. Para ele, se mais pessoas adotassem o hábito de se exercitar, o mundo seria mais saudável.

Aos que desejam iniciar uma rotina de treinos, Williams deixa uma recomendação clara: procurar acompanhamento profissional. “De forma segura é incontestável, é sempre com acompanhamento de um profissional”, diz. Ele também aconselha a adoção de bons hábitos, especialmente na alimentação, como parte de uma vida equilibrada.

Neste 1º de setembro, a homenagem aos profissionais de Educação Física vai além da lembrança da data: é um reconhecimento àqueles que, com conhecimento técnico e dedicação, ajudam a transformar vidas, promovendo saúde, autoestima e qualidade de vida em todo o país.