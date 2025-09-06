Direita e esquerda: veja onde grupos irão ficar no DF no 7 de Setembro

Grupos de direita e de esquerda preparam manifestações a favor e contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante o tradicional feriado de 7 de Setembro no Distrito Federal, e, por isso, ficarão em locais separados.

Apoiadores de Bolsonaro se concentrarão em frente à Torre de TV, a partir das 9h. No mesmo horário, simpáticos do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estarão no Conic.

Conforme apuração da coluna Grande Angular, o planejamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) é que os dois grupos fiquem cerca de 3 km distantes um do outro.

Itens proibidos

Além da separação, a pasta de segurança pública ampliou a lista de itens proibidos no desfile, após reuniões com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nos últimos dias. Durante o evento na Esplanada dos Ministérios, serão barrados itens como capacetes e máscaras que cubram todo o rosto.

Leia também

Também não será permitida a entrada com “cartazes, bandeiras e símbolos com mensagens que atentem contra a dignidade, em especial em caráter racista, homofóbico, sexista e xenofóbico”.

Já estavam na lista dos itens proibidos: drones sem autorização; fogos de artifício; armas de fogo; animais em geral (exceto cão-guia); coolers; entre outros.