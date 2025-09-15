DNA na cena do crime corresponde ao suspeito de matar Charlie Kirk, diz FBI

Nos Estados Unidos, o FBI confirmou que o DNA encontrado em evidências do assassinato do ativista pró-Trump Charlie Kirk corresponde ao suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, que está sob custódia da polícia.

A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, nesta segunda-feira (15), em entrevista à Fox News.

O material genético foi recuperado de uma chave de fenda e de uma toalha – ambas encontradas com a arma usada no assassinato de Kirk.

“Posso informar hoje que os resultados dos exames de DNA da toalha que estava enrolada na arma de fogo e o DNA da chave de fenda foram processados ​​positivamente para o suspeito sob custódia”, disse Patel.

As autoridades acreditam que o suspeito pulou de um telhado antes de fugir da Universidade de Utah Valley logo após o ataque a tiros. Ele correu por um trecho de mata até um bairro próximo, deixando no caminho a arma de fogo enrolada em uma toalha.

Patel também revelou que o suspeito escreveu uma mensagem em que afirmava que tinha a “oportunidade” de matar Kirk e iria “aproveitá-la”.

A mensagem foi escrita antes do ataque a tiros de quarta-feira, disse Patel à Fox News. Não está claro qual o formato da mensagem; Patel a descreveu como um “bilhete” e uma “troca de mensagens de texto”. Ele disse que a mensagem já havia sido “destruída”, mas foi recuperada pelos investigadores.

Patel não revelou a íntegra da mensagem.

A entrevista de Patel à Fox News é altamente incomum, já que autoridades do FBI e promotores do Departamento de Justiça geralmente evitam dar detalhes investigativos em um caso aberto por medo de que isso possa prejudicá-lo.

Patel defendeu o papel de sua agência no tiroteio em meio a crescentes questionamentos sobre sua condução do caso e sua liderança no FBI. Funcionários do FBI disseram anteriormente à que estavam frustrados com a forma como Patel conduziu a investigação.