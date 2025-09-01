Do Acre para Brasília: chef Xuxu conquista paladares com sabores e tradições da culinária acreana

A chef Maiza, carinhosamente conhecida como Xuxu, está conquistando o paladar dos brasilienses com a rica culinária de sua terra natal, o Acre. Aos 49 anos, ela traz para a capital federal os sabores que aprendeu em Rio Branco. Casada há 23 anos e mãe de dois filhos, sua jornada na gastronomia começou de forma inusitada durante a pandemia.

Com o objetivo de manter a saúde e o bem-estar da família, Xuxu começou a preparar refeições mais saudáveis. Incentivada por amigos próximos e profissionais de confiança, ela decidiu transformar sua paixão em negócio. Assim, nasceu o Dona Xuxu Restaurante, que logo se tornou um sucesso em sua cidade.

Do Acre a Brasília: uma jornada de resiliência e tradição

A trajetória de Maiza foi marcada por desafios. Após uma breve mudança para Campo Grande (MS) e um retorno a Rio Branco sem conseguir reabrir o restaurante, a família encontrou uma nova oportunidade em Brasília. A mudança para a capital federal foi o momento perfeito para Xuxu retomar seu sonho e levar a culinária acreana para um novo público.

A aceitação tem sido fantástica. Segundo a chef, os brasilienses e, principalmente, os acreanos que vivem na cidade, têm abraçado a proposta com entusiasmo. “Onde tem acreano, tem apoio”, afirma. O sucesso é tanto que o restaurante já recebeu visitas de personalidades importantes, como o ex-senador e governador Tião Viana, o ex-prefeito Raimundo Angelim e o atual secretário do Ministério da Educação, Léo de Brito.

Drinks autorais e o futuro da culinária acreana

Além dos pratos tradicionais, o restaurante de Maiza também inova com drinks autorais que celebram a cultura local. Destaque para as bebidas que levam ingredientes típicos da região: uma com jambu e outra com rapadura.

Apesar de desafios comuns como a contratação de mão de obra, Xuxu segue firme em sua missão de divulgar e valorizar a gastronomia do Acre. Com orgulho de suas raízes, ela reforça: “Vou levar o nome do Acre e da culinária na minha vida sempre.” Sua dedicação, formação em gastronomia e a paixão por sua cultura fazem do Dona Xuxu Restaurante um verdadeiro pedacinho do Acre em Brasília.