Do jazz à MPB: a relação de Esperanza Spalding com a música brasileira

Esperanza Spalding não é apenas uma estrela internacional. Para o público brasileiro, é também uma prata da casa. Apaixonada pela música nacional, já gravou canções de Egberto Gismonti, Baden Powell e Tom Jobim, além de dividir o palco com Chico Pinheiro e Milton Nascimento.
Com Milton, a parceria se consolidou em 2024 com o álbum “Milton + Esperanza”, produzido pela própria cantora.
O trabalho reuniu participações de artistas como Guinga, Maria Gadú e Tim Bernardes, e foi elogiado pela crítica por causa da delicadeza e espiritualidade.
Além do trabalho por si só, ambos celebraram o lançamento com uma versão intimista do Tiny Desk na casa de Bituca.
Essa relação com a MPB não é de ocasião: desde cedo, Esperanza ouviu em casa os discos de Chico Buarque, João Bosco e Milton, que moldaram a formação dela tanto quanto o jazz norte-americano.
No Brasil, ela volta como atração no dia 21 de setembro, abrindo a programação do Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF).
Prepare-se para shows únicos
A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.
Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.
Programação:
Esperanza Spalding
21 de setembro
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Data: a partir de 21 de setembro de 2025
Ingressos: Bilheteria Digital