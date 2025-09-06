Do jazz à MPB: a relação de Esperanza Spalding com a música brasileira

Esperanza Spalding não é apenas uma estrela internacional. Para o público brasileiro, é também uma prata da casa. Apaixonada pela música nacional, já gravou canções de Egberto Gismonti, Baden Powell e Tom Jobim, além de dividir o palco com Chico Pinheiro e Milton Nascimento.

Com Milton, a parceria se consolidou em 2024 com o álbum “Milton + Esperanza”, produzido pela própria cantora.

O trabalho reuniu participações de artistas como Guinga, Maria Gadú e Tim Bernardes, e foi elogiado pela crítica por causa da delicadeza e espiritualidade.

Além do trabalho por si só, ambos celebraram o lançamento com uma versão intimista do Tiny Desk na casa de Bituca.

Essa relação com a MPB não é de ocasião: desde cedo, Esperanza ouviu em casa os discos de Chico Buarque, João Bosco e Milton, que moldaram a formação dela tanto quanto o jazz norte-americano.

No Brasil, ela volta como atração no dia 21 de setembro, abrindo a programação do Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF).

Prepare-se para shows únicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital